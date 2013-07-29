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جماعة أنصار الله اليمنية: لجنة التوفيق تشكل خطراً على الحوار الوطنى

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جماعة أنصار الله اليمنية: لجنة التوفيق تشكل خطراً على الحوار الوطنى جماعة أنصار الله اليمنية: لجنة التوفيق تشكل خطراً على الحوار الوطنى

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله عضو مؤتمر الحوار الوطنى الشامل على البخيتى، إن لجنة التوفيق تشكل خطرا على مخرجات الحوار الوطني، فلم تقم بتقريب وجهات النظر أوالصلح أوجمع القضايا للبت فيها بعد انتهاء الحوار الوطني.

وأضاف البخيتى - فى تصريح اليوم الاثنين - أن أبرز عراقيل القضية الجنوبية هى تحالفات 94م وأن الحل بيد أنصار الحراك الجنوبي، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) أصبحوا تيارا سياسيا واسعا بالعاصمة صنعاء وعموم محافظات اليمن.

يشار إلى أن جماعة أنصار الله هى حركة شيعية زيدية تأسست فى صعدة شمال اليمن، وتنتسب لحسين بدر الدين الحوثى الذى أسسها قبل عام 2003، قامت على مبدأ العداء لليهود والنصارى وتدعوا إلى العنف ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتكفر المسلمين المتعاونين معهم.

وتسود اليمن حالة من الترقب والاحتقان فى ظل الدعوات المتزايدة لحل حكومة الوفاق الانتقالية المؤقتة الحالية، بينما يسابق المشاركون فى الحوار الوطنى والساسة فى السلطة عقارب الساعة للتوصل إلى توافقات عامة لإنجاح الحوار الوطنى.

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مصر 365