أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحقيق مع 4 أئمة بدمياط بعد استغلالهم المساجد فى مناقشة الأمور السياسية

Google+ Print
التحقيق مع 4 أئمة بدمياط بعد استغلالهم المساجد فى مناقشة الأمور السياسية التحقيق مع 4 أئمة بدمياط بعد استغلالهم المساجد فى مناقشة الأمور السياسية

أحال الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط، أربعة أئمة بمساجد دمياط وكفر البطيخ ودمياط الجديدة للتحقيق بالشئون القانونية التابعة للأوقاف بعد أن ثبت خروجهم عن صياغة الخطاب الدينى والتحدث فى الأمور السياسية واستغلال المنابر فى غير الغرض المخصصة له الأمر الذى أدى إلى وقوع اشتباكات بين عدد من المترددين على المساجد بسبب الخلافات السياسية.

وشدد سلامة على جميع الأئمة والدعاة عدم التعرض للأمور والخلافات السياسية داخل المساجد، ومن ناحية أخرى.. أنهت مديرية الأوقاف بدمياط التعاقد مع عدد من الأئمة المعيين بنظام التعاقد بعد أن ثبت استغلالهم للمنابر لمناقشة أمور سياسية.

ومن المنتظر أن تجرى مديرية الأوقاف بدمياط حركة تنقلات بين عدد من الأئمة فى القريب العاجل لتجديد الدماء وتغيير لغة الخطاب داخل المساجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365