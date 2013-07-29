التحقيق مع 4 أئمة بدمياط بعد استغلالهم المساجد فى مناقشة الأمور السياسية

أحال الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط، أربعة أئمة بمساجد دمياط وكفر البطيخ ودمياط الجديدة للتحقيق بالشئون القانونية التابعة للأوقاف بعد أن ثبت خروجهم عن صياغة الخطاب الدينى والتحدث فى الأمور السياسية واستغلال المنابر فى غير الغرض المخصصة له الأمر الذى أدى إلى وقوع اشتباكات بين عدد من المترددين على المساجد بسبب الخلافات السياسية.

وشدد سلامة على جميع الأئمة والدعاة عدم التعرض للأمور والخلافات السياسية داخل المساجد، ومن ناحية أخرى.. أنهت مديرية الأوقاف بدمياط التعاقد مع عدد من الأئمة المعيين بنظام التعاقد بعد أن ثبت استغلالهم للمنابر لمناقشة أمور سياسية.

ومن المنتظر أن تجرى مديرية الأوقاف بدمياط حركة تنقلات بين عدد من الأئمة فى القريب العاجل لتجديد الدماء وتغيير لغة الخطاب داخل المساجد.