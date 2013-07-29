سكرتير عام محافظة الغربية يقوم بجولة ميدانية لمدينة المحلة

قام اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة الغربية القائم بأعمال المحافظ، بجولة ميدانية لمركز ومدينة المحلة الكبرى تفقد خلالها ميدان الشون وشارع نعمان الأعصر من بداية شارع العباسى الجديد وحتى تقاطعه مع ميدان الزراعة المؤدى إلى طريق كفر الشيح.

وتفقد السكرتير العام أعمال تطوير وتجميل بميدان الشون وقرر إزالة غرفه للمرور بالميدان كانت تحجب الرؤية بالشارع المؤدى إلى مدينة طنطا.

وأصدر توجيهاته لرئيس حى ثان المحلة بتنفيذ الإزالة وإنشاء كشك للمرور على جانب الطريق حتى لا يشوه المنظر الجمالى للميدان، وطالب بضرورة تبليط الدوران فى محيط ساعة الميدان ودهان البلدورات وإنشاء مساحات خضراء والبدء فى رصف الميدان باعتباره من الميادين الهامة.

ثم تفقد السكرتير العام شارع العباسى الجديد وشهد عمليات رفع القمامة به، وأصدر توجيهاته بالتنبيه على أصحاب المحلات برفع كافه الإشغالات والالتزام باستخدام المساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها وفى حالة المخالفة يتم تحرير المخالفات الفورية تحقيقا لانضباط الشارع وإعطاء الفرصة للمواطنين كما أصدر توجيهاته لرئيس حى ثان المحلة الكبرى بتوفير مكان مناسب والبدء فى إجراء إنشاء دورات مياه عمومية تحقيقات لمطالب المواطنين.