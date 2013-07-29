جامعة القناة تنظم مؤتمر الإبداع الرياضى بالتعاون مع جائزة "آل مكتوم"

تحت رعاية الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، تستضيف الجامعة فعاليات مؤتمر الإبداع الرياضى بالتعاون مع قطاع التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، وهوامتداد للتعاون مع جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم" للإبداع الرياضى وذلك فى الفترة من 13-15 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور نادر شلبى، عميد كلية التربية الرياضية بالعريش ومقرر المؤتمر: "تنبثق رسالة المؤتمر من أهمية استخدام البحث العلمى بمختلف اتجاهاته ومجالاته بهدف مواكبة الرياضة العربية للتقدم الحادث فى مختلف العلوم للنهوض بمجالات الممارسة الرياضية والتنافسية للوصول إلى مستويات المنافسة العالمية وتحقيق حلم الذهب الأوليمبي".

وقال الدكتور نادر شلبى عميد كلية التربية الرياضية، إن هدف المؤتمر استخدام البحث العلمى لعلوم التربية الرياضية والرياضة لتطوير المستويات البدنية والحركية والنهارية والنفسية والاجتماعية والاداريه لرياضة المستويات العليا لتحقيق الإنجاز الأوليمبي، ودراسة مشكلات ومعوقات التربية الرياضية والرياضة العربية واقتراح إستراتيجيات مستقبلية لمواجهة المشكلات

> الحرص على تحقيق نتائج وتوصيات الأبحاث العلمية فى القطاع الرياضى بمختلف مجالاته مع إعداد قاعدة بيانات بتلك النتائج وربطها بجميع المنظمات والهيئات العربية المعنية.

وعن المواعيد قال إن المؤتمر يعقد فى الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2013 بقاعة المؤتمرات القبرى بفندق جولى فيل الجولف، فى شرم الشيخ، مضيفاً أن البحوث والأعمال المقدمة هى بحوث وأعمال فردية وبحوث وأعمال جماعى وبحوث وأعمال مؤسسية.

وأضاف "شلبى" أنه تم تخصيص جوائز مادية لبعض البحوث المميزة، لافتاً إلى أنه يتم ترشيح البحوث المميزة لمسابقة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ويحصل المشارك على شهادة مشاركة فى المؤتمر معتمدة من جامعة قناة السويس وقطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبداع الرياضى – دبي .

ومن المقرر أن تكون لغة المؤتمر، هى اللغة العربية، ويمكن قبول البحوث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما سيتم ترشيح البحوث المميزة لمسابقة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتحصل البحوث المتميزة على جوائز مالية وشهادات تقدير من وقطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبداع الرياضى – دبي.

ويحصل المشارك على شهادة مشاركة فى المؤتمر معتمدة من جامعة قناة السويس كلية التربية الرياضية بالعريش وقطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبداع الرياضى – دبى وجامعة كينساوKennesaw.

وأشار الدكتور نادر شلبى إلى أن أول محور فى المسابقة يشمل التدريب الرياضي، واستخدام البحث العلمى فى مجال التدريب الرياضى بمختلف جوانبه لانتقاء وأعداد الأبطال الأولمبيين وآلية تأهيلهم للحصول على المجد الأوليمبي.

أما المحور الثانى فيشمل "الرياضة المدرسية"، واستخدام البحث العلمى فى مجال الرياضة المدرسية كقاعدة لاكتشاف وانتقاء ورعاية الموهوبين والمساهمة فى وصولهم للمستويات العليا، والمحور الثالث يكمن فى الإدارة الرياضية والترويح، واستخدام البحث فى مجال الإدارة الرياضية وعلم النفس والاجتماع والتقويم والترويح الرياضى للكشف على المشكلات والمعوقات المرتبطة بالتربية الرياضية والرياضة وسبل تطويرها.

وسيتم دعم وإبراز الجهود الرائدة المبدعة التى يقوم بها الأفراد والجماعات أوالهيئات والمؤسسات الرياضية الهادفة إلى تنمية وتطوير الإبداع الرياضى فى شتى الميادين والقطاعات وعلى كافة المستويات.

ويمكن التنافس على الجائزة فى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: "يتم التنافس فيه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة للأعمال الإبداعية التى تحققت محلياً- إقليمياً – عربياً – قارياً، عالمياً أوأولمبياً".

أما المستوى الثانى: "يتم التنافس فيه على المستوى العربى للأعمال الإبداعية التى تحققت عربياً، قارياً، عالميا ً أوأولمبياً."، والمستوى الثالث: "يتم التنافس فيه على المستوى العالمى للأعمال الإبداعية الرياضية".

اما فئات الجائزة فتمنح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لثلاث فئات على النحوالتالي: فئة الإبداع الرياضى الفردي: تٌمنح هذه الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلى أوالعربى أوالعالمي.

وفئة الإبداع الرياضى الجماعي: تٌمنح هذه الجائزة للفرق الرياضية التى حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلى أوالعربى أوالعالمى.

وفئة الإبداع المؤسسى: تٌمنح هذه الجائزة للمؤسسات الرياضية التى حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلى أوالعربى أوالعالمي.