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الحلقة (19) من "قمر الشام": "أبو يوسف" يطرد من الحارة.. و"أسامة" يفقد الذاكرة

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الحلقة (19) من "قمر الشام": "أبو يوسف" يطرد من الحارة.. و"أسامة" يفقد الذاكرة الحلقة (19) من "قمر الشام": "أبو يوسف" يطرد من الحارة.. و"أسامة" يفقد الذاكرة

كتب : مروة مدحت منذ 16 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة (19) من مسلسل "قمر الشام"، باجتماع الزعيم أبو حمزة مع المعلم شهران وشيخ المسجد، ليتحدثوا عن مصير أبو يوسف وإمكانية بقائه في الحارة من عدمه، ويرسل القاضي رجال الحارة إلى المستشفى ليأخذوا أسامة من هناك، ويأتوا به إلى منزل القاضي.

ويطلب القاضي من الواوي أن يأخذ أبو يوسف إلى الحارة، ويذهب الزعيم ورجال الحارة إلى منزل أبو يوسف، وتصرخ أم يوسف للاستنجاد بأهل الحارة، ويخير الزعيم أم يوسف إما أن تظل في الحارة أو أن تحمل أعراضها وأولادها وتخرج من الحارة.

وتخبر أم جمال رجال الحارة أنها لن تقبل أن يتم طرد أم يوسف وأولادها من الحارة، ويؤكد المعلم شهران لشقيقته وأم يوسف إنهم لم يقصدوا ذلك، وتدخل أم جمال إلى منزل أبو يوسف لتؤكد لأم يوسف إنها لن تخرج من الحارة وأن أبو يوسف فقط هو من سيتم طرده، وإذا أرادت أن تلحق به فلها الحرية في ذلك.

وتخرج أم جمال لتخبر أخيها شهران والزعيم أبو حمزة أن أبو يوسف فقط هو من سيطرد من الحارة، أما عائلته ستظل هنا، ويحكي نذير لمرزوق ما يحدث في الحارة وأنهم سيرحلوا أبو يوسف من الحارة، ويسأل مرزوق نذير إذا كان شهران قد سامحه أم لا.

ويحضر الواوي أسامة إلى منزل القاضي، ويتضح أن أسامة فقد الذاكرة، ويطلب القاضي من رجاله أن يأخذوه إلى الغرفة ويكرموه، ويخبر نذير مرزوق أن حرق محل أبو عبده، ويجتمع الزعيم أبو حمزة برجال الحارة، ليرتبوا لخروج أبو يوسف من الحارة.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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