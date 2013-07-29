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الحلقة (20) من "مزاج الخير": "العمروتي" يأمر "نوح" بتسليم منزله لـ"أفندينا"

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الحلقة (20) من "مزاج الخير": "العمروتي" يأمر "نوح" بتسليم منزله لـ"أفندينا" الحلقة (20) من "مزاج الخير": "العمروتي" يأمر "نوح" بتسليم منزله لـ"أفندينا"

كتب : أروا الشوربجي منذ 12 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "مزاج الخير"، طلب "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان، من شوق التي تقوم بدورها الفنانة علا غانم، معرفة معلومات عن "مطرة" زوجة "براء" والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري.

وأمر "العمروتي" الذي يقوم بدوره الفنان حسين الإمام، "نوح" الذي يقوم بدوره الفنان حسن حسني، أن يسلم "خميس أفندينا" المنزل التي سبق أن أخذه منه، مقابل أن يرجعه كبير سوق تجارة المخدرات مرة أخرى.

اشترطت "فريدة" ابنة العمروتي، التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم، على "أفندينا" حتي يتم زواجهما، أن يبتعد عن ثلاثة أمور هي أن يتزوجها صفقة، أو أن يكذب عليها، أو أن يخونها، وقالت له إن رد الخيانة سيكون الخيانة أيضًا.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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