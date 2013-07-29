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الحلقة (20) من "اسم مؤقت": "ميشا" يفصح عن شخصية جديدة لـ"يوسف" تدعى "أحمد غريب"

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الحلقة (20) من "اسم مؤقت": "ميشا" يفصح عن شخصية جديدة لـ"يوسف" تدعى "أحمد غريب" الحلقة (20) من "اسم مؤقت": "ميشا" يفصح عن شخصية جديدة لـ"يوسف" تدعى "أحمد غريب"

كتب : روان مسعد منذ 12 دقيقة

شهدت احداث الحلقة الـ20 من مسلسل "اسم مؤقت"، إصابة يوسف بطلق ناري في قدمه عند ذهابه لجونيور ليأخذ منه السيارة، فيما أصبح رأفت الراوي مدان بقتل رباب عز الدين وخاصة بعد الدلائل الكثيرة التي ظهرت ضده مؤخرًا، ويذهب رأفت إلى نسمة للتحدث معها، ما جعلها تشعر بالذنب مما فعلته به مع مجدي عبدالعزيز، وذهبت للنيابة واعترفت أنها قتلت رباب.

ذهب ضيف بيوسف لدكتور أيمن فتوجها به لدكتور سامح ليعالجه، وبدآ في إجراء عملية جراحية بدائية له لإخراج الرصاصة، وأثناء غيبوبة يوسف تذكر أن رفيق عندما كان ضابطا جعله يتقمص دور ضابط، وذلك قبل استقالة رفيق من العمل، كما تذكر أنه كان طبيبا وقتل شخصا ما رميا من فوق سور مستشفى.

وجدت هالة خط موبايل، في أوراق يوسف واتصلت به واتضح أنه رقم "ميشا" صديق يوسف القديم الذي يقدم له مساعدات باستمرار، وطلبت منه مقابلتها عند الكشك الخاص به، وعندما سألته عن يوسف قال إنه صديق عمره ويدعى أحمد غريب.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف وشيرين عادل وداليا مصطفى وعايدة رياض وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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