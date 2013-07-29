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الحلقة (20) من "الزوجة الثانية": اتفاق "فاطمة" مع "راوية" على الانتقام من العمدة

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الحلقة (20) من "الزوجة الثانية": اتفاق "فاطمة" مع "راوية" على الانتقام من العمدة الحلقة (20) من "الزوجة الثانية": اتفاق "فاطمة" مع "راوية" على الانتقام من العمدة

كتب : سلوى الزغبي منذ 10 دقائق

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "الزوجة الثانية"، رفض أهالي القرية الصلاة وراء الشيخ مبروك "أحمد صيام"، وتركوا المسجد اعتراضًا على منع الشيخ محمود "ياسين الضوي" من إمامتهم في الصلاة كما اعتادوا، واقترح مبروك على العمدة أن يخطب في الناس أثناء الصلوات، على أن يحضر له ورقة بالكلام حتى لا يخطأ، ولكن العمدة "عمرو عبدالجليل" طرد الأهالي من منزله أثناء إلقاء الخطبة لتصحيح أحدهم له معلومة.

من ناحية أخرى، اشتكى العمدة للشيخ مبروك من فاطمة "آيتن عامر"، لأن زواجهما مازال بشكل صوري، لامتناعها عنه، على الرغم من إقامة حفل الزفاف أمام أهل القرية، فيما ذهبت فاطمة إلى أبو العلا "عمرو واكد" وراوية "نجلاء بدر"، للاتفاق على العمدة والانتقام منه، ومن جانبه قرر عمران "أخو العمدة" أن يأخذ ميراثه من والده غصبًا بعد أن حرمه من العمدة، وأرسل "بلطجية" لوضع يده على الأرض.

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