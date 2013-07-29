الحلقة (20) من "الركين": "شفيق" يهدد "جنيدي" بالقتل.. و"سميح" يصور "شوقي" في أوضاع مخلة

كتب : محمود عباس منذ 9 دقائق

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل "الركين"، بعودة شفيق إلى منزله مرة أخرى بعد تخلفه عنه لمدة أيام، ويكتشف أن جنيدي البواب أفشى سره لجيكا، فيهدده بالقتل حيال إبلاغ البوليس عن أمره.

وتدور الحلقة 20 من المسلسل حول قيام سميح بتسجيل مقابلة لأستاذه شوقي، بشقته الجديدة، مع موكلته سونا في أوضاع مخلة داخل الشقة، ويشعر سميح بأن شوقي أصبح لعبة في يده عقب مشاهدته لمقطع الفيديو، وتنتقل الحلقة إلى خطة إنجي ورينا لفضح سميح، حيث تقوم رينا بالذهاب إلى سميح بمكتبه وتسجيل كل ما يدور بينهما إيذانا بفضحه وكشف سره لشوقي، وتقوم إنجي بإقناع والديها بضرورة تأجيل زفافهما، وتعود الحلقة إلى سميحة التي تقرر ترك عملها المشبوه تماما والتفرغ لأدوارها الفنية مع حبيبها المخرج طارق، وتحاول صديقتها إقناعها بالعودة لعملها القديم ولكنها تصر على تركه، وتسلط الحلقة الضوء على مسعد، شقيق تهاني، الذي يخطط لسرقة أحد الأشخاص الأثرياء والتحصل على كل أمواله، وتنتقل الحلقة إلى بؤرة الفساد المتمثلة في رجل الأعمال وعضو البرلمان عوني الذي تسببت مقالات الصحفية ألفت في رفع الحصانة عنه إيذانا بسجنه عقابا له على فساده، ويستمر فوزي في احتياله على كل من حوله، ويعرف جيكا وجنيدي سرقته لشفيق، ويحذره جنيدي، بواسطة جيكا، من المساس بأي شخص بعمارته أو محاولة إضراره، فيما يواصل فوزي تحايله على سوزان، الواقعة في حبه، وتصوير نفسه أمامه على أنه أحد أكبر الأطباء في أنجلترا ليزيد تعلقها به.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، وبطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وأحمد وفيق وإيمان العاصي، ويشارك في بطولته كل من محمد متولي ومحمود الجندي وأحمد خليل ومحمود عبد الغفار ومفيد عاشور.