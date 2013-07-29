الحلقة (20) من "الشك": "نبيل" يعتذر لزوجته "سامية" عن شكه فيها وهي ترفض

كتب : محمد أبو ضيف منذ 3 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (20) من مسلسل "الشك"، معرفة نبيل شرف الدين، بالخطأ في الشك في نسب جميع أولاده له، بعد قيام نجله أحمد بعمل تحليل DNA، وهو ما كشف صحة نسبه له.

كما شهدت الحلقة قيام نبيل بالاعتذار لسامية وهو ما رفضته، مطالبه بالاعتذار عن الشك من البداية في نسب وسيلة، وبقية أبنائها، وهو رفضه نبيل، مكتفي بالاعتراف بالخطأ في الشك بنسب أولادها أحمد وطارق وسمر.

وطالب أدهم طليق وسيلة الزواج من "سمر" شقيقتها بعد طلاقها من مجاهد، كاشفا علاقة الحب القديمة بينهما، والتي تخلى فيها عنها ليتزوج من "وسيلة" شقيقتها.

يشارك في بطولة المسلسل رغدة ومي عزالدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.