الحلقة (18) من "سكر وسط": فسخ خطبة "روعة" من "عماد".. ومكتب العقار ينصب على "أبو نبيل"

كتب : محمود عباس منذ 15 دقيقة

تبدأ الحلقة 18 من مسلسل "سكر وسط"، بتعرض أبو نبيل لعملية نصب من المكتب العقاري الذي نوى شراء بيتيه الجديدين منه، حيث قام أصحاب المكتب بتجميع أموال المشترين والهروب بها للخارج دون سابق إنذار، ويتحسر أبو نبيل على ضياع أمواله بدون شراء بيتيه.

وتدور الحلقة 18 من مسلسل "سكر وسط" حول أهل روعة الذين قرروا فسخ خطبتها من عماد بسبب الظروف التي تعرضت لها أسرته، وتقوم والدتها برد كل ما يتعلق بالخطبة لعائلة عماد الذي يحزن حزنًا شديدًا لفقد حبيبته، ويقرر وائل ترك دراسته بالجامعة قبل عام واحد من التخرج، ويفضل اختيار عمل ينفق منه على نفسه ويساعده في تيسير ظروفه الصعبة، ويبدأ جهاد في تفعيل تهديده ومطالبة أبو نبيل بإخلاء البيت لوجود بعض المشترين له، ولكن ابنه وائل اعترض وقام بطرد المشترين من البيت إلى أنه علم أن عمه جهاد كان ينوي بيع البيت بثلاثة أضعاف الثمن الذي اتفق عليه مع أبو نبيل، وتلفت الحلقة إلى الحالة البائسة التي يعيشها عماد وروعة بعد فسخ خطبتهما، ويستطيع جميل إقناع سعاد بتنفيذ طلبه بالاختلاء بها في بيته أثناء غياب زوجها عصام عن البيت، وتستمر إنصاف في تهديداتها لعزة بفضحها وكشف سرها مع وائل حيال عدم إعطائها مبلغ مالي ضخم في مقابل سكوتها.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه، وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.