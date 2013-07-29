أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "حائرات": "نورا" تصاب بالانهيار بعد خبر حملها

Google+ Print
الحلقة (19) من "حائرات": "نورا" تصاب بالانهيار بعد خبر حملها الحلقة (19) من "حائرات": "نورا" تصاب بالانهيار بعد خبر حملها

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

تكشف أحداث الحلقة (19) من مسلسل "حائرات" السوري، حمل "نورا" نتيجة اغتصابها على يد "راغب"، وتصاب على إثر هذا الخبر بحالة من الانهيار، بينما يرفض والد هيثم بيع المنزل لحين وضع زوجته للمولود الجديد.

تطلب نورا من أسرتها إجراء عملية إجهاض للطفل، ولكن يرفض أستاذ زهير إجراء تلك العملية ويقرر إبلاغ الشرطة عن الحادثة التي تعرضت لها.

بينما يفكر جهاد في ترك الوظيفة بالمديرية، كانت نسرين تساعد أحد الطفال المصابين بمرض السرطان.

تقرر زوجة والد نورا مساعدتها وجعلها تذهب إلى الطبيب لإجراء عملية الإجهاض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي