الحلقة (19) من "حائرات": "نورا" تصاب بالانهيار بعد خبر حملها

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

تكشف أحداث الحلقة (19) من مسلسل "حائرات" السوري، حمل "نورا" نتيجة اغتصابها على يد "راغب"، وتصاب على إثر هذا الخبر بحالة من الانهيار، بينما يرفض والد هيثم بيع المنزل لحين وضع زوجته للمولود الجديد.

تطلب نورا من أسرتها إجراء عملية إجهاض للطفل، ولكن يرفض أستاذ زهير إجراء تلك العملية ويقرر إبلاغ الشرطة عن الحادثة التي تعرضت لها.

بينما يفكر جهاد في ترك الوظيفة بالمديرية، كانت نسرين تساعد أحد الطفال المصابين بمرض السرطان.

تقرر زوجة والد نورا مساعدتها وجعلها تذهب إلى الطبيب لإجراء عملية الإجهاض.