الحلقة (19) من "سكر وسط": "أبو نبيل" يبدأ في إخلاء بيته.. وانتهاء علاقة الحب بين "عزة" و"وائل"

كتب : محمود عباس منذ 8 دقائق

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل "سكر وسط" بقيام رضوان بإشراك جومانة معه في مشروع جمعيته العقارية، رغبة منه في التودد وإثبات حبه لها، فيما يحجم رضوان مشاركة زوجته هنادي بالمشروع.

وتدور الحلقة 19 من مسلسل "سكر وسط" حول نية جهاد لطرد شقيقه أبو نبيل فور انتهاء المهلة، وتراجعه عن بيع البيت أثناء وجودهم فيه لعدم وقوفهم حجر عثرة أمام خططه، وتنتقل الحلقة إلى روعة التي قررت الإضراب عن الطعام لضيقها واحتجاجها على فقد حبيبها عماد، فيما يعيش الأخير حالة من الضياع والتشتت بعد فسخ الخطبة، وتبدأ أسرة أبو نبيل في إخلاء البيت الذي عاشوا فيه طيلة عمرهم، ويقررون استئجار بيت آخر للعيش فيه لعدم قدرتهم على امتلاك بيت بعد ضياع أموالهم، وتشك هنادي في وجود علاقة بين زوجها رضوان وجومانة وتحاول التأكد منه ولكنه ينفي وجود أي علاقة بينهما، ويقرر وائل إنهاء علاقته بعزة تماما لدرجة أنه يرفض الرد على اتصالاتها التليفونية ويخبرها بانتهاء حكايتهما، وتنتهي الحلقة بتشكك عصام في وجود علاقة بين زوجته وشخص آخر بعد أن لاحظ ردها على اتصال تليفوني من جميل ومحاولة إخفائها لهذا الأمر.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.