برلمان النساء يرسل مقترحات بشأن تعديل الدستور الجديد

أرسل ” برلمان النساء ” إلى اللجنة المعنية يتلقي مطالبات تعديل الدستور ، والملاحظات عليه ورقة بحثية بعنوان ” وثيقة النساء والدستور” والتي أعدت سلفاً وتم الانتهاء منها وطباعتها في أغسطس من عام 2012 ، وقدمت للمعنيين بصياغة دستور مصر الجديد أن ذاك.

خلصت هذه الوثيقة إلى عددا من الملاحظات والتوصيات التي يجب أن يتضمنها دستور مصر الجديد ، وجاءت هذه الملاحظات والتوصيات معبره عن عموم النساء والفتيات في مصر ، فقد تم طرح استمارة ميدانية وزعت على الجمعيات الأهلية القاعدية في محافظات ” القاهرة – الجيزة – المنيا – بورسعيد – قنا ” وتم الإجابة على جميع بيانات الاستمارة من خلال النساء والفتيات أنفسهن، وقد بلغ عدد المشاركات في هذا الاستبيان قرابة التسع الألف امرأة وفتاة مصرية ، وتم مرعاه التنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي بينهن جميعا حتى تأتى النتائج معبره عن مطالب وطموحات عموم نساء وفتيات جمهورية مصر العربية.

وأكد البرلمان أن دستور مصر الجديد يجب أن يتضمن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية وخاصة اتفاقيات إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة و اتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين والمدنيات للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية ، مع المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وطالب البرلمان بأن تتخذ للدولة تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهشمة والضعيفة مع المحافظة علي الحق في مباشرة الحياة العامة والحقوق السياسيةو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد ” برلمان النساء على تمسكه بأبرز مطلب الجماهير في طليعة المد الثوري الذي تشهده مصر منذ يناير 2011 ، وهو صياغة دستور جديد يضمن مبادئ أساسية .