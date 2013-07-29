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بدء لقاء آشتون مع وفد من التحالف الوطني لدعم الشرعية

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بدء لقاء آشتون مع وفد من التحالف الوطني لدعم الشرعية بدء لقاء آشتون مع وفد من التحالف الوطني لدعم الشرعية

التقت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي مساء اليوم الاثنين مع وفد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بفندق (كونراد) بكورنيش النيل.

ويضم الوفد خمسة قيادات بالتحالف هم : محمد محسوب القيادي بحزب الوسط ، ومحمود طه القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ، ومحمد علي بشر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ، وعمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق.

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