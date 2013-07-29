آشتون تمدد زيارتها لمصر يوما آخر لعقد لقاءات هامة

قررت كاترين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى تمديد زيارتها الحالية لمصر يوما اضافيا آخر بحيث تختتمها غدا .

وعلم المحرر الدبلوماسى لوكالة انباء الشرق الاوسط أن لقاءات على مستوى كبير من الاهمية دفعت باشتون لتمديد زيارتها لمصر غير ان المصدر الذى كشف لنا ذلك لم يعط تفاصيل عن نوعية تلك الاجتماعات .

> وكان من المقرر ان تختتم اشتون زيارتها لمصر فى وقت متأخر مساء اليوم بعد سلسلة لقاءات حاليا تعقدها بمقر اقامتها فى احد فنادق القاهرة تشمل ممثلين لحزب الحرية والعدالة وحركة ٦ ابريل وحركة تمرد وحزب النور.

كما اجتمعت اشتون فى وقت سابق مع الرئيس المؤقت عدلى منصور ونائبه محمد البرادعى والفريق اول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع نبيل فهمى وزير الخارجية .