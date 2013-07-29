أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

آشتون تمدد زيارتها لمصر يوما آخر لعقد لقاءات هامة

Google+ Print
آشتون تمدد زيارتها لمصر يوما آخر لعقد لقاءات هامة آشتون تمدد زيارتها لمصر يوما آخر لعقد لقاءات هامة

قررت كاترين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى تمديد زيارتها الحالية لمصر يوما اضافيا آخر بحيث تختتمها غدا .

وعلم المحرر الدبلوماسى لوكالة انباء الشرق الاوسط أن لقاءات على مستوى كبير من الاهمية دفعت باشتون لتمديد زيارتها لمصر غير ان المصدر الذى كشف لنا ذلك لم يعط تفاصيل عن نوعية تلك الاجتماعات .
> وكان من المقرر ان تختتم اشتون زيارتها لمصر فى وقت متأخر مساء اليوم بعد سلسلة لقاءات حاليا تعقدها بمقر اقامتها فى احد فنادق القاهرة تشمل ممثلين لحزب الحرية والعدالة وحركة ٦ ابريل وحركة تمرد وحزب النور.

كما اجتمعت اشتون فى وقت سابق مع الرئيس المؤقت عدلى منصور ونائبه محمد البرادعى والفريق اول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع نبيل فهمى وزير الخارجية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا