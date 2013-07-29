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قوات الأسد تستعيد السيطرة على حى حمص

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قوات الأسد تستعيد السيطرة على حى حمص قوات الأسد تستعيد السيطرة على حى حمص

أرشيفية – قتال في سوريا

قالت القوات السورية انها سيطرت اليوم على حى حمص .وانها تعد لتوجيه ضربة لمقاتلي المعارضة المحاصرين في المدينة مرة واحدة يطلق عليها اسم – بيروت “عاصمة الثورة”.
> وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان95بالمئة من القوات المعارضه لنظام الاسد قد تراجعت عن الحى.وذلك بعد قصفها بالصواريخ ومدافع الهاون.
> .و ذهب التلفزيون الرسمي السوري أبعد من ذلك وقال ان القوات الحكومية “استعادة الأمن والاستقرار” في المنطقة.
> واوضح التقرير ان سقوط الحى خسارة استراتيجيه للمعارضه بعد سيطرتها عليه لمدة عام.. كما أنه يبني على سلسلة ثابتة من مكاسب الحكومة في وسط وجنوب سوريا، حيث يبدو أن المد قد تحول لصالح قوات الرئيس بشار الأسد، والتي عززتها نشطاء من حركة حزب الله الشيعية في لبنان وإيران.
> واضاف ايضا ان السيطرة على حمص يقدم مساعدة لقوات الاسد لتامين الامدادات العسكريه بين دمشق و الموانئ الساحلية باللاذقية وطرطوس .

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