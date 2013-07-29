إسرائيل تهدد بإغلاق إذاعات فلسطينية بدعوى التشويش على الاتصالات فوق مطار بن جوريون

كتب : أ ش أ الإثنين 29-07-2013 17:39

هددت إسرائيل بإغلاق مكاتب بعض المحطات الإذاعية الفلسطينية الخاصة، بحجة تشويشها على مجال الاتصالات فوق مطار بن جوريون.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن وزارة الاتصالات الإسرائيلية توجهت إلى ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وطلبت منها معالجة الأمر مع الجهات الفلسطينية المختصة، وقالت: "في حال لم تتم هذه المعالجة سنلجأ لشن عمليات مداهمة تنتهي بالسيطرة على مكاتب المحطات الإذاعية المتهمة بالتشويش".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن أجهزة الاتصال في مطار بن جوريون تعرضت للتشويش، ما أدى إلى حدوث حالة من الإرباك في إقلاع الطائرات وهبوطها، ونتيجة لذلك اضطرت إدارة المطار إلى وقف العمل فيه مؤقتا، وطلبت من وزارة الاتصالات تعقب مصدر التشويش.