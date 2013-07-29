القوى السياسية بدمياط ترحب بالقبض على "ماضي" و"سلطان": مصير كل من يتاجر بالوطن

كتب : سهاد الخضرى الإثنين 29-07-2013 18:01

استقبلت قوى سياسية في دمياط، خبر إلقاء القبض على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وابن قرية العدلية مركز دمياط، بالفرحة، مطالبين بضرورة التحقيق العادل مع كل من كان سببا في التحريض ضد الدولة والوقوف لجوار فصيل ضد شعب بأكمله.

من جانبه، اعتبر كريم جلال، عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي في دمياط، أن "عصام سلطان شريك أساسا فيما يحدث في مصر من عنف بسبب تحريضه المستمر ضد الدولة وهو مصير حتمي لكل من يتاجر بالوطن".

فيما قال أحمد الحناوي، منسق الجبهة الثورية الحرة، إن "الله يعز من يشاء ويزل من يشاء هؤلاء طغوا في الأرض فسادا بغير حق وسعوا لإرهاب شعب بأكمله، فبالأمس القريب دافع سلطان باستماتة عن الشرطة في وقت كانت الشرطة أداة بيده أما الآن يهاجمها حين أصبح الطرف المتهم ولكل ظالم نهاية".

كما توقع أحمد العشماوي، منسق ائتلاف القوى السياسية والشعبية بدمياط، كشف العديد من الفضائح بعد إلقاء القبض على كل من عصام سلطان وأبو العلا ماضي، ملوحا باتهامات من بينها التجسس لصالح إيران وتركيا.