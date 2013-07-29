أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شريهان تعتذر لمحبّي الصبوحة لنشرها خبر وفاتها

Google+ Print
شريهان تعتذر لمحبّي الصبوحة لنشرها خبر وفاتها شريهان تعتذر لمحبّي الصبوحة لنشرها خبر وفاتها

عاتب عدد كبير من جمهور المطربة اللبنانية صباح الفنانة شريهان، بعدما نشرت خبراً كاذباً، عبر موقع "تويتر"، عن وفاة الشحرورة؛ فما كان من شريهان إلا المسارعة بالاعتذار إليهم عن هذا الخطأ، وأكّدت أنّه غير مقصود نهائيّاً. وأوضحت أنّها عرفت خبر الوفاة من أحد أصدقائها الأطباء والذي قرّرت أن لا تثق فيه لاحقاً.
وأضافت شريهان في تغريداتها أنّها لا يُمكن أن تكون سبباً في إيلام أسرة الصبوحة بشائعة وفاتها، لأنّها تذوّقت من نفس الكأس، وأسرتها أيضاً شعرت بألمٍ شديدٍ من انطلاق شائعات مماثلة عنها".
وأنهت شريهان كلامها قائلة: "إلى جميع الشريهانيين وجميع المتابعين لحسابي على تويتر وجميع محبّي الأسطورة "صباح" أعتذر لكم، ولن أغفر لنفسي أبداً خطئي وكتابة خبر غير مؤكّد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي