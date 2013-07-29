شريهان تعتذر لمحبّي الصبوحة لنشرها خبر وفاتها

عاتب عدد كبير من جمهور المطربة اللبنانية صباح الفنانة شريهان، بعدما نشرت خبراً كاذباً، عبر موقع "تويتر"، عن وفاة الشحرورة؛ فما كان من شريهان إلا المسارعة بالاعتذار إليهم عن هذا الخطأ، وأكّدت أنّه غير مقصود نهائيّاً. وأوضحت أنّها عرفت خبر الوفاة من أحد أصدقائها الأطباء والذي قرّرت أن لا تثق فيه لاحقاً.

وأضافت شريهان في تغريداتها أنّها لا يُمكن أن تكون سبباً في إيلام أسرة الصبوحة بشائعة وفاتها، لأنّها تذوّقت من نفس الكأس، وأسرتها أيضاً شعرت بألمٍ شديدٍ من انطلاق شائعات مماثلة عنها".

وأنهت شريهان كلامها قائلة: "إلى جميع الشريهانيين وجميع المتابعين لحسابي على تويتر وجميع محبّي الأسطورة "صباح" أعتذر لكم، ولن أغفر لنفسي أبداً خطئي وكتابة خبر غير مؤكّد".