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الفيشاوي لأول مرة مع طليقة ابنته وحفيدته

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الفيشاوي لأول مرة مع طليقة ابنته وحفيدته الفيشاوي لأول مرة مع طليقة ابنته وحفيدته

ظهر النجم الكبير فاروق الفيشاوي مع هند الحناوي، طليقة ابنه أحمد، وحفيدته لينا، التي اعترف بها نجله بأبوته لها، بعد سلسلة طويلة من الإنكار.
وكان الفيشاوي الأب أوّل الرافضين لهذا النسب، ولم يُعلم تغييره لهذا الموقف، إلا مؤخّراً، حين ظهر في حفلة زفاف، برفقة هند ولينا، حيث بدت العلاقة جيّده بشكل كبير بينهم، وظلّوا إلى جانب بعضم البعض، على منضدة واحدة، فيما ظهر على الفيشاوي تعلّقه الكبير بحفيدته الوحيدة.

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