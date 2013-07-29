«6 أبريل» لـ«أشتون»: «30 يونيو» ثورة وعلى «الإخوان» الرضوخ لإرادة الشعب

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، الإثنين، للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، إن «30 يونيو» ثورة شعبية، وعلى جماعة الإخوان المسلمين الرضوخ للإرادة الشعبية، وأن يقدم قادتهم قدراً من التنازل وأن يجلسوا مع القوى السياسية للتفاوض. وذكر «ماهر»، عقب لقاء «أشتون»، أنه «على الإخوان معالجة أخطائهم وألا يرفضوا الاعتراف بالواقع»، وأشار إلى أن ممثلة الاتحاد الأوروبي، جاءت للاستماع إلى جميع القوى السياسية، ومن بينها الجماعة، وأنها أكدت أن الحل السياسي هو أفضل الطرق للوصول إلى حل للأزمة التى تعيشها مصر حالياً. وأعرب مؤسس «6 أبريل» عن قلقه بشأن أحداث العنف الأخيرة، وقال «غير مستبعد في الوقت نفسه أن يكون الإخوان أنفسهم هم الذين بادروا بالعنف، خاصة مع ظهور أسلحة في أماكن اعتصامهم».إعلان - Ads إعلان - Ads
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