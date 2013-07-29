اتفاقيتان للتعاون العلمي بين جامعة أسيوط "بيتجاورسك" الروسية

متابعات الأثنين , 29 يوليو 2013 18:37

وافق مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة ، على اتفاقيتين للتعاون العلمي أحدهما مع جامعة (بيتجاورسك) الروسية والتى كان قد أبرمها خلال زيارته إلى روسيا فى يونيو الماضي ، والأخرى مع جامعة برشلونة الأسبانية ، وذلك في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الجامعات العربية والدولي .

وتتناول الاتفاقية مع الجامعة الروسية ، إنشاء برنامج دولى لتطوير التعليم الإسلامي فى روسيا بهدف تزويد الشباب بالقيم الروحية الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، وتدريب الأخصائيين المؤهلين وتزويدهم بالمعرفة المتعمقة بالثقافة الإسلامية، إلى جانب إيفاد أساتذة فى الفلسفة والثقافة الإسلامية من جامعة أسيوط للمحاضرة بجامعة بيتجاورسك اللغوية .

> كما تضمنت الاتفاقية ، بنودا للسماح بتبادل الأساتذة والوفود الطلابية والمطبوعات والمنح الدراسية وكذلك تشجيع إجراء البحوث العلمية المشتركة وغيرها من الموضوعات التى من شأنها توطيد أواصر التعاون والعلاقات العلمية والثقافية بين الجامعتين .

> وتسمح اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة (برشلونة) الأسبانية بتنفيذ برامج مشتركة وتشجيع العمل المتبادل فى المجالات البحثية والتكنولوجية والثقافية بين الجامعتين.