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وزير الثقافة الأردنى يفتتح أطول جدارية أسمنتية فى الشرق الأوسط

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وزير الثقافة الأردنى يفتتح أطول جدارية أسمنتية فى الشرق الأوسط وزير الثقافة الأردنى يفتتح أطول جدارية أسمنتية فى الشرق الأوسط

افتتح وزير الثقافة الأردنى الدكتور بركات عوجان فى مديرية الفنون والمسرح التابعة للوزارة فى جبل "اللويبدة" فى عمان أطول جدارية أسمنتية فى الشرق الأوسط صممها ونفذها النحات الأردنى خليل أبو حلتم.

وقال عوجان - فى تصريح له اليوم - إن "هذا العمل الفنى الإبداعى إنجاز أردنى جديد يدعو إلى الفخر ويضاف إلى سلسة الإنجازات التى حققها الفنان الأردنى الذى أن توفر له الدعم المناسب نجده يتواجد بفعالية فى ميادين الإبداع والتميز".

وأضاف أن "الوزارة تسعى دائما إلى الاهتمام بالمبدعين وأصحاب الإنجاز"، مؤكدا ضرورة استكمال المراحل المتبقية للجدارية وإضافة أجزاء أخرى عليها لتصبح معلما حضاريا يبرز تفاصيل مهمة فى التراث الأردنى.

وأطلع الوزير عوجان على الجدارية التى يبلغ طولها 260 مترا مربعا وتتضمن بانوراما عن الأردن وتبرز عمان القديمة والحديثة وشخصيات من المسرح الإغريقى مثل أوديب وآلهة الحب والجمال وفنونا تجريدية وتجيء فكرتها لتعبر عن طبيعة عمل المديرية التى تعنى بمختلف أنواع الفنون.

ومن جانبه، أشار النحات الأردنى خليل أبو حلتم إلى أن العمل على الجدارية استغرق قرابة 4 أشهر فى ظروف جوية مختلفة، مبينا أن المواد المستخدمة كانت بشكل أساسى تعتمد على الأسمنت إلى جانب الألوان المختلفة ذات التراكيب الخاصة التى تعتمد على النحاس.

وقال إن "طريقة عمل الجدارية تمت باستخدام الأسمنت الذى يجف بصورة مباشرة ومن ثم يتم نحته باستخدام أدوات مخصصة لذلك للخروج بشكل فنى يناسب الجدارية المستوحاة ألوانها من الذهبى والنحاسى".

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مصر 365