ليبيا تلجأ للدول الغربية والإنتربول للتحقيق فى تفجيرات بنى غازى

أكد رئيس الوزراء الليبى الدكتور على زيدان أن بلاده سوف تستعين بالإنتربول ودول غربية لكشف جرائم بنغازى الأخيرة من الاغتيالات والتفجيرات.. محذرا من التصعيد السياسى فى ليبيا والشحن الإعلامى مؤخرا بسبب الأزمات التى تواجهها ليبيا حاليا.

وطالب زيدان - خلال مؤتمر صحفى بطرابلس اليوم الاثنين - أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام بمساندة الحكومة الليبية المؤقتة لأن لديها استحقاقات محدده الوقت.

وأكد على إنشاء جهاز للمباحث العامة فى ليبيا وإنشاء جهاز آخر للمباحث الجنائية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إرسال عدد من الوزراء الليبيين والمسئولين لمتابعة الوضع فى بنغازى والمنطقة الشرقية من مساعد حتى جغبوب جنوب ليبيا.

وأضاف أن "التصعيد السياسى والتجاذبات فى ليبيا بسبب الاغتيالات والتفجيرات لن تكون فى صالح ليبيا"، كاشفا عن إنشاء جهازين للمباحث العامة والبحث الجنائى، وتقوية جهاز المخابرات الليبى..مطالبا باستعادة دور الأجهزة الأمنية فى ليبيا والمخابراتية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية الحالية ليست حكومة حزب ولا توجه أو ميل سياسى لها، وليس لها أيدولوجية دينية سياسية أو دينية ولا تنحاز لطرف أو فئة أو تيار سياسى، وأن عناصر النظام الليبى السابق تريد استهداف ليبيا والعودة بالمسيرة إلى الوراء..معلنا عن اختيار وزير الدفاع جديد سيعلن عنه قريبا، وتعديل وزارى مرتقب..مطالبا بالثقة والتفويض لحرية التحرك للحكومة الليبية من الشعب والمؤتمر الوطنى.