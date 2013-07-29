رئيس جنوب السودان يعلن عزمه تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير إنه يريد تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف، وذلك بعد إقالة نائبه ومجلس الوزراء بكامل هيئته الأسبوع الماضى.

وقال كير اليوم الاثنين إنه يجرى مشاورات مع قادة مختلف الأحزاب السياسية قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. ويوم السبت، عين كير المتحدث السابق باسم الحكومة وزيرا للخارجية، وهو التعيين الوحيد حتى الآن.

التعديل الحكومى الأخير فى أحدث دولة فى أفريقيا أعقب تقارير عن وجود صراع على السلطة داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، وخصوصا بين كير ونائب الرئيس السابق ريك ماخر.

وكان كل من ماخر وزعيم الحزب الحاكم السابق، باقان أموم، قد أعربا عن رغبتها فى الترشح للرئاسة فى انتخابات 2015 فى جنوب السودان.

وانتقد كير اليوم الاثنين خصومه السياسيين، قائلا إن الحملات الانتخابية غير مناسبة فى الوقت الراهن.