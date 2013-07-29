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ارتفاع عدد النواب المنسحبين من التأسيسى التونسى إلى 73 من بين 217

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ارتفاع عدد النواب المنسحبين من التأسيسى التونسى إلى 73 من بين 217 ارتفاع عدد النواب المنسحبين من التأسيسى التونسى إلى 73 من بين 217

ارتفع عدد النواب المنسحبين اليوم من المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس إلى 73 نائبا لينضموا إلى اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس للمطالبة بحله.

وأعلن اليوم الاثنين كل من صالح شعيب ومحمد علوش النائبان فى المجلس التأسيسى عن حزب الخيار الثالث انسحابهما ليرتفع بذلك عدد النواب المنسحبين إلى 73 نائبا من بين 217 العدد الإجمالى للنواب.

ويأتى الانسحاب على خلفية الأزمة السياسية التى تعصف بتونس إثر اغتيال السياسى المعارض محمد البراهمى الخميس الماضى بالرصاص فى وضح النهار وهو الاغتيال الثانى خلال ستة أشهر بعد اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكرى بلعيد بنفس الطريقة.

ودخل النواب المنسحبون منذ أمس السبت فى اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس بباردو للمطالبة بحله وحل جميع المؤسسات المنبثقة عنه بما فى ذلك المؤقتة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية وحزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين، وتملك حركة النهضة أغلبية المقاعد بـ88 مقعدا.

والانسحابات قد لا تؤدى حتى الآن إلى حل المجلس ولكنها ستسهم فى تعطيل أعماله.

وتشهد ساحة باردو أمام مقر المجلس احتجاجات ليلية منذ السبت للمطالبة بحل المجلس كما توافدت جماعات موالية للحكومة تدافع عن الشرعية الانتخابية.

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مصر 365

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