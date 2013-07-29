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الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الكشف عن هوية مرتكبى الاغتيال فى ليبيا

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الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الكشف عن هوية مرتكبى الاغتيال فى ليبيا الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الكشف عن هوية مرتكبى الاغتيال فى ليبيا

أعربت الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون عن قلقها إزاء الحوادث الخطيرة التى وقعت فى بنغازى خلال الأيام القليلة القادمة وأدانت على وجه الخصوص اغتيال المناضل السياسى السيد عبد السلام آل موسمارى.

وعليه أكدت آشتون فى بيان صحفى لها اليوم الاثنين على ضرورة تقديم مرتكبى أعمال العنف من إطلاق نار أو تفجيرات إلى العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم، داعية جميع الليبيين إلى دعم الجهود الوطنية بقيادة حكومة السيد زيدان، المنتخبة ديمقراطيا، لضمان أمن واستقرار البلاد فى مواجهة تلك الجماعات التى تحاول تقويض عملية الانتقال الليبية.

كما وجهت المسئولة الأوروبية نداء إلى السلطات الليبية من أجل المضى قدما فى أسرع وقت ممكن من أجل اعتماد وصياغة دستور جديد للبلاد، لافتة إلى الاتحاد الأوروبى لا يزال يرتبط بليبيا بعلاقات شراكة ولا يزال مستعد للوقوف إلى جانب الشعب الليبى فى مواجهة التحديات المقبلة.

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مصر 365