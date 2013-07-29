دراسة السلس البولى يتسبب فى الإصابة باضطرابات النوم

اضطرابات النوم، خاصة لكبار السن، من المشكلات الكبيرة التى يعانوا منها، والتى من ضمن أسبابها مرض السلس البولى، فما هو تأثير السلس البولى على كبار السن؟.

ومن جانبه أوضح الدكتور "بول أبرامز"، أستاذ المسالك البولية بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة، استشارى جراحة المسالك بمستشفى ساوث ميد بريستول، رئيس معهد بريستول للمسالك البولية، أن السلس البولى يتسبب فى إصابة المريض باضطرابات النوم بسبب الاستيقاظ المتكرر طوال الليل لدخول الحمام، وقد تتفاقم المشكلة لدى كبار السن فى حال تعرضهم للوقوع والإصابة بالكسور ومضاعفتها.

فهناك إحصائيات تظهر أن الوفيات من 1 إلى 3٪ بسبب مضاعفات الإصابات المترتبة على الكسور بسبب السلس البولى بين كبار السن، فإذن السلس البولى ليس مرض قاتل لكنه يؤثر بدرجة كبيرة على جودة الحياة وقد يترتب عليه الإصابات والوفاة فى حالات كبار السن.

كما يؤثر السلس البولى على الحياة الاجتماعية للمريض، فيؤدى إلى العزلة نتيجة الخوف من الإحراج بسبب كثرة دخوله الحمام أو ابتلال الكرسى نتيجة للتسرب البولى، وقد يصل الأمر لعدم مغادرة المنزل، وأشارت بعض الدراسات أن المرض يؤثر على العمل والوظائف بالنسبة للمريض.