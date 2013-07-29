لماذا يؤذى بعض الأطفال الحيوانات؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن بعض الأطفال فى وقت مبكر من مرحلة طفولتهم يرغبون فى إيذاء الحيوانات الأليفة، مثل القطط أو الكلاب أو العصافير أو الأسماك والتى تكون فى متناول يديه فى البيت أو فى الأماكن العامة.

والمشكلة أن هذا الطفل يعانى من غرابه فى أفعاله وطريقته ونوعية طرق استمتاعه، فهو قد يعانى من أعراض اكتئابية حادة، وقد تجده يعانى كثيرا عند تلقى المعلومات وحفظها والتعامل معها، وهو ما يجعله غير كل الأطفال العاديين، ويتعاملون مع الحيوانات برفق ولكن فى الخفاء يؤذونهم بقوة وهى مشكلة يجب أن يتعمق الطبيب فى الخوض فى ماضى الطفل وظروفه المعيشية ويرى مدى اهتمام أبويه به خاصة، من الناحية العاطفية ومن هنا يبدأ لعلاج، ويمكن السيطرة على هذه الحالة، لأن أغلب المؤشرات تشير إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من تعامل سطحى فى علاقاتهم مع أسرهم.

وهذه المشكلة التى تنتاب الطفل الصغير لا يقتصر تفسيرها على أنه عدوانية وغضب فقط، ولكن له خلفيات أكثر من هذا بكثير، يجب فى هذا الوضع أن نلجأ على الفور للتفتيش فى البيئة التى يعيش فيها الطفل فالطفل يعانى كثيرا فرد الفعل يظهر عليه كما أكدت التجارب، وأشارت إلى أن الأطفال الأكثر عدوانية تجاه الحيوانات الأليفة يكون بسبب تعرضهم لرؤية أب أو أم يعانيان إما من أمراض أو اضطرابات نفسية أو انفعالات قوية أو من اختلالات بسيطة يتفهمها الطفل ويشعر بها فى حياتهم.