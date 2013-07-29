العمل بنظام الباركود فى مطاعم المدن الجامعية بالمنيا

كتب - أشرف كمال: منذ 2 ساعة 1 دقيقة

أكد الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب بأن مجلس إدارة المدن قرر فصل رسوم التغذية عن الإقامة لإعطاء الفرصة للطلاب لحجز الوجبات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية.

وأشار نعمان إلى أنه تم اتخاذ قرار لتنظيم سير العمل ودخول الطلاب لتناول الوجبات داخل مطاعم المدن باستخدام الباركود المدون على بطاقات المدينة الخاص بالطلاب.

> وأوضح أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد لمدينة الطالبات داخل الحرم الجامعي والذى يسع لـ 450 طالبة مع بداية العام الجامعي الجديد مع استكمال أعمال الصيانة والتعديلات بمطعم (ب) بمدينة الطلبة ومطعم الأخصاص، هذا إلى جانب إلغاء تسكين الطالبات بالاستاد الرياضي مع تأجيل التسكين بملحقى الآداب وطب الأسنان لإجراء الأعمال والصيانة والترميم.