تدشين"الميدان الثالث" بأسيوط لرفض حكم الإخوان والعسكر والفلول

أسيوط ـ محمد ممدوح: منذ 1 ساعة 10 دقيقة

نظم اليوم "الاثنين" عدد من ثوار 25 يناير وقفة احتجاجية لتأسيس "الميدان الثالث" رفضًا للإخوان والعسكر والفلول ـ على حد وصفهم.

وردد المتظاهرون هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، وحكم العسكر، رافعين لافتات مكتوبًا عليها منها ("مفيش رجوع .. لإهانة المصري" و"يسقط كل من خان عسكر وإخوان"، و"الإخوان بيقولوا شرعية والعسكر بيقول إرهابية".

> ووزع المتظاهرون عشرات المنشورات على المارة والسيارات والمحال التجارية توضح رفض حكم العسكر للفترة الانتقالية والاحتجاج على عودة الدكتور محمد مرسي لسدة الحكم.