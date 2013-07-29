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فض حصار أنصار المعزول لمكتب منسق"كفاية"

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فض حصار أنصار المعزول لمكتب منسق"كفاية" فض حصار أنصار المعزول لمكتب منسق"كفاية"
الأسكندرية- أميرة عوض
الأثنين , 29 يوليو 2013 17:51

تمكنت قوات الأمن المركزي وضباط قسم العطارين بالأسكندرية اليوم الاثنين  من فض حصار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من جماعة الإخوان لمكتب المنسق العام لحركة"كفاية" بالإسكندرية

في ميدان محطة أثناء تواجد مجموعة من القوى السياسية معه وهم  معتز الشناوى المتحدث الأعلامى بإسم التيار المدنى وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى و عبد العزيز الشناوى والجوهرى والمهندس محمد عبد المنعم.
> وقد حضر اللواء ناصر العبد مدير مباحث الأسكندرية وضباط قسم العطارين والعشرات من النشطاء السياسيين، واستطاعوا فك الحصار الذى فرضه أنصار الرئيس المعزول دون حدوث أي محاولة للاحتكاك أو الاشتباك معهم.
> وكان أنصار المعزول قد هددوا بحرق المكتب وسط هتافات مناوئة مشيرون إلى أن أعضائهم يتعرضون للقتل يومياً على أيدي المتظاهرين وقوات الداخلية، وخاصة بعد تشييع جنازة أحد أعضائهم اليوم من مسجد "الفردوس" برمل الأسكندرية، والذي لقى مصرعه في أحداث"المنصة".
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