الحلقة (19) من "الشك": "نوال" تكتشف أن زوجها "فايق غالب" قتل والدتها

كتب : محمد أبوضيف الإثنين 29-07-2013 10:32

في الحلقة "19" من مسلسل "الشك"، أجهضت "وسيلة" نفسها، بإيعاز من "فايق غالب"، للتخلص من طفلها ونجل "أدهم"، وحتى لا يربط بينهما أي شيء.

كما اكتشفت "نوال" أن زوجها المحامي "فايق غالب" هو الذي قتل والدتها، حيث اعترفت خادمة "نوال"، بقيام "فايق غالب" بقتل والدتها، وبراءة والدها، والمتهم بقتلها، بعد مشاجرة نشبت بينهما.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، و هبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد و إخراج محمد النقلي.