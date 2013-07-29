الحلقة (17) من "العقرب": "سعيد" يعترف لـ"أشجان" أنه يحبها

كتب : محمد عاشور الإثنين 29-07-2013 10:33

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "العقرب"، دعوة "دون شامير"، الذي يلعب دوره الفنان "لطفي لبيب"، لـ"جابر"، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، بمقابلته مرة أخرى بعيدا عن "نصار".

وجاءت "الدكتورة سالي"، التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي، إلى غرفة "نصار" لتخبره بطلب "دون شامير"، وبالفعل أرسلت له سيارة لتنقله إلى المكان المتواجد فيه "شامير".

وطلب "شامير" من "جابر" أن يكون وكيله في مصر لبيع الهيروين، إلا أن "جابر" أخبره بأنه مخلص ولن يخون "نصار"، وطلب منه أن يعطيه فرصة لأن يقنع "نصار" أن يقبل عرضه.

من ناحية أخرى، اعترف "سعيد"، الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، لـ"أشجان"، التي تلعب دورها الفنانة ريم الباردوي، أنه يحبها.

يُذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.