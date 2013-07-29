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الحلقة (18) من "الرجل العناب": "عصفور" يقهر "الرجل العنكبوت"

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الحلقة (18) من "الرجل العناب": "عصفور" يقهر "الرجل العنكبوت" الحلقة (18) من "الرجل العناب": "عصفور" يقهر "الرجل العنكبوت"

كتب : محمد عاشور الإثنين 29-07-2013 10:34

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "الرجل العناب"، خطبة أخو "بيرم" (الرجل الأبنودي) على "فاتن"، بعد أن أنقذها من الاغتصاب.

وأبدت "فاطمة"، التي تلعب دورها الفنانة انتصار، رفضها لهذا الزواج، إلا أن "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، أقنعها بأنه سيتدخل في زواجها إذا لم توافق.

من ناحية أخرى، استقبل "النقيب تيسير فهمي"، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، "الرجل العنكبوت" بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، ودعاه للغداء، ثم أخذه للتنزه، بعدما طالبه "فاروق بيه"، بمعاملة "الرجل العنكبوت" معاملة طيبة، حتى يكون لديه ذكرى طيبة عندما يعود إلى بلاده بعد المباراة المرتقبة بينه وبين "الرجل العناب".

وقام "الرجل العناب" بالاستعداد والتدريب لتلك المباراة، وبالفعل استطاع أن يهزمه.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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