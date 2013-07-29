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مذيعة "النيل": لا أؤيد "المعزول".. و"الإخوان" استغلوا موقفي من القناة

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مذيعة "النيل": لا أؤيد "المعزول".. و"الإخوان" استغلوا موقفي من القناة مذيعة "النيل": لا أؤيد "المعزول".. و"الإخوان" استغلوا موقفي من القناة
سها النقاش: واجب على التليفزيون المصري أن يكون مصدرا للأحداث التي تشهدها البلاد

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 29-07-2013 11:31

انتقدت سها النقاش، مذيعة قناة النيل للأخبار، عدم وجود مراسلين لقناة النيل والتليفزيون المصري في "رابعة العدوية" لتغطية أحداث شارع النصر وما نتج عنها، رغم أنه لايوجد أي قرار سياسي بمنع تغطية مظاهرات "رابعة".

وأضافت النقاش، في حوارها مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مع محمود الورواري، أنه "من واجبات التليفزيون المصري أن يكون مصدر كل الأحداث التي تشهدها حسب توصيفه كخدمة عامة، ولكن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع".

وتابعت: "إنني تبرأت من المسؤولية عن المحتوى الإخباري المقدم من خلال نشرات الأخبار في الساعات الأولى من صباح السبت يوم أحداث شارع النصر، والذي يقتضي عملي تقديمه للمشاهدين على الشاشة حيث لم تتوفر لهذا المحتوى الإخباري الحد الأدنى من الدقة أو التوازن أو المهنية الذي يكفل تقديم قدر كافٍ من المعلومات يعتمد عليه، تقدمه قناة مصرية عامة عن أحداث تقع على أرض مصر".

وقالت النقاش إن "موقفي من القناة تم استخدامه بشكل سيئ من جانب الإخوان، الذين ادعوا أنني أويد المعزول مرسي وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، وقد أُسيء فهم حديثي عن تغطية النيل للأخبار".

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