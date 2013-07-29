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الأربعاء.. أسامة هيكل ضيف برنامج "جر شكل"

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الأربعاء.. أسامة هيكل ضيف برنامج "جر شكل" الأربعاء.. أسامة هيكل ضيف برنامج "جر شكل"

كتب : خالد جمال الإثنين 29-07-2013 16:16

يستضيف الإعلامي محمد علي خير، الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، في برنامجه "جر شكل"، الأربعاء المقبل، على قناة سي بي سي، للحديث حول السياسة والإعلام وكيف يمكن السيطرة على القنوات التي تخترق السيادة المصرية، مثل الجزيرة مباشر وهل لابد من إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لهذه القنوات.

كما يتحدث عن الطرف الثالث وحكومة الدكتور عصام شرف، ورأيه فيما يتردد عن إلغاء وزارة الإعلام، يذاع البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

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