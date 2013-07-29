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شبكة قنوات "النهار" تطلق قناة دينية

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شبكة قنوات "النهار" تطلق قناة دينية شبكة قنوات "النهار" تطلق قناة دينية

كتب : انتصار حسني الإثنين 29-07-2013 16:48

قررت قنوات "النهار" إطلاق قناه دينية تنضم إلى باقة قنواتها، وتقدمت إدارة القناة بطلب رسمي أمس إلى المنطقة الإعلامية للحصول على التصاريح المطلوبة.

إبراهيم حمودة رئيس القناة، قال: بالفعل تقدمنا بطلب للحصول على تصاريح بث قناة دينية وسطية جديدة، ولا أتصور أن الإدارة التي تقود البلاد في المرحلة الانتقالية قد تمنع أو تحجم دور الإعلام خلال الفترة المقبلة، لذلك فإن إطلاق قناة دينية يعتبر بمثابة اختبار للإدارة الجديدة، ولا أتصور أنهم يضعون القنوات الدينية في سلة واحدة.

وحول المحتوى الذي ستقدمة القناة، قال: القناة بعيده تمامًا عن السياسة وستقدم محتوى ديني خالص نحرص خلاله على تقديم جرعة دينية مكثفة يستفيد منها الكثيرون من خلال مكتبة عامرة بكل مشايخنا العظماء الذين تعلمنا على أيديهم المبادئ والتسامح بالإضافة إلى أجيال جديدة من الدعاة المعتدلين سوف نعلن عن أسمائهم في القريب العاجل.

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