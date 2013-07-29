بقاء مدير أمن البحر الأحمر ورحيل رئيس المباحث الجنائية فى تنقلات الداخلية

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2013 والتى جاء بها، استمرار اللواء حمدى الجزار مديراً لأمن البحر الأحمر.

وتعيين كل من اللواء محمد مجدى مكى نائبا لمدير أمن البحر الأحمر نقلا من مديرية امن أسيوط، اللواء محمد عبد الله مساعدا لمدير أمن البحر الأحمر (استمرار)، اللواء أحمد عبد التواب مساعداً لمدير أمن البحر الأحمر نقلا من مساعد لفرقة الجنوب بالبحر الأحمر.

كما عين اللواء ممدوح قوطة، مساعداً لمدير أمن البحر الأحمر، نقلا من أمن الموانئ، اللواء محمد زمزم مساعدا لمدير أمن البحر الأحمر نقلاً من الجوازات والهجرة، واللواء أحمد يوسف مساعدا لمدير أمن البحر الأحمر لفرقة الجنوب نقلاً من مدير إدارة تأمين الطرق بالمديرية.

> وجاء اسم العميد ياسر حسن، مديرا لإدارة البحث الجنائى نقلا من رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، والعميد هشام السيد مديرا لإدارة المرور نقلا من مديرية أمن الوادى الجديد، والعميد محمد محمد عمر مديرا لإدارة قوات الأمن نقلا من مصلحة التدريب.