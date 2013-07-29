مصادر: تعيين اللواء محمد العنانى مديراً لأمن الإسماعيلية

قالت مصادر بمدرية أمن الإسماعيلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قرر تعيين اللواء محمد العنانى مديراً لأمن الإسماعيلية خلفا للواء محمد عيد الذى تمت ترقيته لمنصب مساعد وزير الداخلية لأمن القناة وسيناء بداية من الثالث من أغسطس المقبل، وضمن حركة التنقلات بالوزارة.

وقال مصدر بمديرية أمن الإسماعيلية إن القرار تضمن تعيين اللواء عمرو محمد حمزة نائباً مساعد لمدير أمن الإسماعيلية واللواء حسام فتحى حامد والذى كان يعمل بمصلحة الموانئ مساعداً لمدير أمن الإسماعيلية.

> كما تم نقل العميد محمد عبد الجواد محمود حسن من مديرية أمن القاهرة وتعيينه مساعداً لمدير أمن الإسماعيلية، ونقل العميد حسين عبد الغنى إبراهيم من مديرية أمن الإسماعيلية وتعيينه مساعد فرقة بأمن الإسماعيلية.