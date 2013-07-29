هيومن رايتس: متظاهرو رابعة تعرضوا للقتل على يد مدنيين بجانب الأمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد: إن الكثيرين من المتظاهرين المؤيدين الرئيس المعزول محمد مرسي والذين لا يقل عددهم عن 74، المقتولين في اشتباكات مع عناصر الأمن المركزي في مصر ومع رجال بثياب مدنية كانوا يقفون بجوارهم، أصيبوا بالرصاص في الرأس أو الصدر.

وأكد المنظمة أن المتظاهرون تعرضوا للرصاص والقتل على مدار فترة لا تقل عن ست ساعات، في أثناء اشتباكات مع قوات الأمن المركزي على أحد الطرق الرئيسية بالقاهرة. كانت هيومن رايتس ووتش في المستشفى الميداني عند استقباله للعديد من الموتى والجرحى، وقد أخبرها أفراد طاقمه الطبي بأن “أغلبية إصابات الرصاص في الرأس والعنق والصدر”.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يوحي استخدام النيران المميتة على هذا النطاق وبهذه السرعة بعد إعلان الرئيس المؤقت عن ضرورة فرض النظام بالقوة، باستعداد الشرطة وبعض الساسة المروع لتصعيد العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي.. من شبه المستحيل أن نتخيل إمكانية وقوع هذا العدد من الضحايا بدون وجود نية للقتل، أو على الأقل وجود استهتار إجرامي بأرواح الناس”.

بحسب طبيب كان في مسرح الأحداث، بدأت الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع حين اقترب المتظاهرون إلى مسافة 200 متراً تقريباً. وتلى هذا مناوشة بين المتظاهرين والشرطة وذوي الثياب المدنية، دامت نحو ساعتين: أشعل المتظاهرون النار في السيارات وألقوا بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة الخرطوش والمزيد من الغاز المسيل للدموع من موقعها قرب الكوبري. قال الطبيب لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد ما يقرب من ساعتين بدأ إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما بدا وكأنه موقع مرتفع، ربما يكون بمبنى قريب. وتأيد التوقيت بشهادة شاهدين آخرين. قال فؤاد، وهو طبيب آخر يعمل بمستشفى رابعة الميداني ”

وقال إبراهيم، وهو مسعف كان يرافق المتظاهرين، إنهم كانوا يقتربون من الكوبري حين منعهم أفراد الأمن المركزي بالزي الأسود. ووصف متظاهر آخر كيف كان هو ومتظاهرون آخرون يقذفون الشرطة والمدنيين الواقفين معها بالحجارة بينما كانت تطلق الغاز المسيل للدموع، وكيف قذف الآخرون الحجارة بدورهم. قال أحمد، وهو متظاهر آخر، إنه كان يقوم مع آخرين بتلقف عبوات الغاز المسيل للدموع المقذوفة على الحشود ويعيد قذفها نحو الجهة المقابلة.

وصلت هيومن رايتس ووتش إلى مستشفى رابعة الميداني في نحو الرابعة والنصف صباحاً لتجد تياراً ثابتاً من الجرحى يجري نقلهم إلى داخل المستشفى. وفي فترة امتدت 30 دقيقة دخل المستشفى 8 رجال بجراح ناجمة عن طلقات نارية، أصيب خمسة منهم بالرصاص الحي في الرأس أو العنق أو أعلى الصدر. وخلال الساعتين والنصف التالية شاهد باحثو هيومن رايتس ووتش ما يقرب من ستة جثث يجري نقلها من خطوط الاحتجاج الأمامية إلى المستشفى الميدانى. قال العاملون في الحقل الطبي لباحثينا إن اثنين من الموتى على الأقل، بينهم شاب في الثانية والعشرين وصبي في السابعة عشرة، أصيبا بطلقات نارية فردية في الجبهة.

قال أطباء في المستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نقلوا جثتين أخريين على الأقل بجراح مطابقة إلى مستشفى التأمين الصحي القريب. وكانت حالات الوفاة الأربع الأخرى التي شهدتها هيومن رايتس ووتش مصابة بطلقات نارية فردية في الصدر والجذع.

قال نديم حوري: “إن إطلاق النيران المميتة لساعات متواصلة ليس هو الرد المناسب على مدنيين يقذفون الحجارة وعبوات الغاز المسيل للدموع في الأساس وإذا كانت هذه فكرة القيادة الجديدة عن الرد ‘القانوني‘ فإنها تلقي بظل شديد القتامة على الأيام المقبلة”.