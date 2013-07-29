حقوق الطفل: الاخوان يتجارون بالاطفال في إعتصام رابعة



> رصد ائتلاف استغلال الاطفال في الاحداث السياسية من قبل جماعة الاخوان المسلمين خاصة في منطقة رابعة العدوية وتعريض حياتهم للخطر على اثر المواجهات التى تحدث وصدور اخبار عن وفاة طفل في الاحداث الاخيرة إذ يقوم الائتلاف بتقصى الحقائق حول هذا الخبر .

وقال الإئتلاف في بيان له اليوم أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وقد ناشد كافة القوى الشعبية والسياسية والمجتمع ككل لعدم اشراك الاطفال في التظاهرات الا انه فؤجئ بتطور حالة استغلال الاطفال فى الاحداث السياسية بمنطقة رابعة العدوية حيث قام الاخوان بتشكيل ” حركة اطفال ضد الانقلاب ” ، مضيفة أنها رصدت صور الاطفال يحملون أكفانهم ومكطتوب على صدورهم مشروع شهيد و حمل الائتلاف منظموا الاعتصام فى رابعة العدوية مسئولية حماية هولاء الاطفال كما حمل الحكومة المصرية مسئوليتها عن اتخاذ ما يلزم لحمايتهم.

وفي سياق أخر تابع الائتلاف بشكل يومى وضع الاطفال السوريين 7 أطفال المؤدعيين بمؤسسة المرج للوقوف على وضعهم القانونى وطريقة معاملتهم داخل المؤسسة وسبق وان اصدر الائتلاف بيان يطالب فيه بوقف ترحيلهم والتعامل معهم قانونيا وفقا لقانون الطفل المصري ” كما ناشد الائتلاف الجالية السورية بمصر بعدم التدخل او الاقتراب في احداث العنف التى تشهدها منطقة رابعة ومحافظة الجيزة وايضا ناشد الائتلاف الشعب المصرى بمعاملة الاشقاء السوريية معاملة الضيوف على ارض مصر .