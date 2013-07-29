بالأسماء.. وزير الداخلية يُبقي علي قيادات وضباط سيناء.. ونقل 10 من مديري الأمن

كتب : محمد بركات منذ 29 دقيقة

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم، حركة تنقلات وترقيات الشرطة؛ عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الحركة وتنفيذها.

وأكد اللواء مجدي غانم، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضٍ.

وأضاف اللواء غانم، أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.

وأكد غانم، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت في إعداد الحركة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تقييم أداء الضباط وإصدار الحركة، مشيرًا الى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع 1.5 %.

وأوضح أن الحركة، شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرًا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبًا لمديري الأمن ووكلاء الإدارات العامة والمصالح، و102 مساعدين لمديري الأمن وفرق الشرطة.

وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطًا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع 402 ضباط، بالإضافة الى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارًا من أول أغسطس وحتى الخامس منه، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط.

وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطني بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.

وشملت حركة التنقلات، نقل اللواء وجيه صادق من مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إلى مساعد أول الوزير للشرطة المتخصصة ، واللواء عبدالرحيم حسان من شرطة السياحة إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء علي عبدالمولي من مدير الشؤون القانونية إلى مساعد الوزير للشؤون القانونية، واللواء محمد سعد زغلول من مدير أمن الفيوم إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد شكري داوود من مدير إدارة في مباحث الرسوم إلى مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية، واللواء مجدي اليسري من مدير أمن المطار إلى مساعد الوزير لقطاع التخطيط والبحوث، واللواء محمود فايز من شرطة الجوازات إلى مساعد الوزير للأحوال المدنية، واللواء صلاح مزيد من مدير أمن قنا إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد الفتاح عيسوي من مدير إدارة بالأمن العام إلى مدير شرطة الكهرباء، واللواء منتصر أبوزيد من وكيل الادارة العامة للشؤون القانونية إلى مدير العامة لمكافحة المخدرات، واللواء محمد كمال، مدير أمن الشرقية إلى مساعد الوزير لأمن قنا، واللواء سامح الكيلاني، من نائب مدير أمن القليوبية إلى مساعد الوزير لأمن الشرقية، واللواء مدحت عبدالقادر من مدير إدارة بمرور الإسكندرية إلى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خليل حسين، نائب مدير أمن الجيزة إلى مدير أمن السويس، واللواء سامي يوسف من مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مدير الادارة العامة للحماية المدنية ، واللواء هشام الصاوي نائب مدير الادارة العامة للاداب الي مدير الادارة العامة للاداب ، واللواء الشافعي محمد من نائب مدير امن اسيوط الي مدير امن الفيوم واللواء ابراهيم صابرمن وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية باسيوط الي مدير امن سوهاج واللواء مصطفى بكر نائب مدير امن الاقصر إلى مساعد الوزير لأمن الاقصر، واللواء هشام زهران من مدير إدارة بقطاع الأمن الوطني إلى مدير الإدارة العامة باتصالات الشرطة، واللواء محمد العمامي من نائب مدير أمن الإسماعيلية إلى مدير أمن الإسماعيلية، واللواء سعيد توفيق من نائب مدير أمن المنوفية إلى مدير أمن المنوفية، واللواء طارق نصار من مدير أمن السويس إلى مدير إدارة بالأحوال المدنية.