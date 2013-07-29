عضو بـ"الوسط" في دمياط: إلقاء القبض على قيادات الحزب لن يرجعه للوراء

كتب : سهاد الخضرى منذ 8 دقائق

قال المهندس أكرم فاروق، عضو اللجنة الإعلامية بحزب الوسط دمياط، إن قرار إلقاء القبض على قيادات حزب الوسط لن يعيد سفينة الحزب للوراء فالحزب كبير بكل أعضائه وليس بقياداته ونحن نفخر جميعا باعتقال قياداتنا، بحسب قوله.

وأضاف فاروق، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن القرار ليس بجديد فهو شيء متوقع من دولة الباطل التي غاب عنها الأمن والحب والأمان والديمقراطية والعدل والحق وغياب للدولة بأكملها فلم نرَ فيها سوى السيسي، بحسب قوله.

وشدد فاروق على عدم تأثرهم تجاه ما حدث، داعيا الله بالوقوف لجوار كل من ماضي وسلطان.

وأكد فارق أنهم لن يسكتوا عما يحدث، واصفا إياه بعروق دولة عميقة تطيح بكل آمال الثورة لإنشاء دولة بوليسية جديدة لن يسمحوا بها على الإطلاق، بحسب قوله.