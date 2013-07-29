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فالديز: فشلت في الوصول لصيغة تفيدني وبرشلونة

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فالديز: فشلت في الوصول لصيغة تفيدني وبرشلونة فالديز: فشلت في الوصول لصيغة تفيدني وبرشلونة

برشلونة، (إفي): أكد الحارس فيكتور فالديز، الذي عاد لتوه من اجازة الصيف لينضم لباقي زملائه بفريق برشلونة بطل إسبانيا، أن موسم 2013-2014 سيكون الأخير له بقميص البلوجرانا.

وأشار فالديز إلى أنه كان قد أخبر النادي الموسم الماضي بقراره الذي لن يتراجع عنه، ليبحث له عن جهة ويستفيد الطرفان، لكن هذا لم يتحقق، مشددا أنه سيلعب الموسم القادم في نادي آخر.

وقال الحارس خلال حفل دعائي للشركة التي يرتدي قفازاتها "هذا الموسم خاص جدا بالنسبة لي، لأنه الأخير مع برشلونة، لكني أحافظ على تركيزي مثلما فعلت في المواسم الماضية، وأسعى للتحسن، وتخطي إنجازاتي كرياضي وإعطاء كل شيء للنادي، مثلما كنت أفعل دائما".

وسيتدرب فالديز تحت إمرة المدرب الجديد للبرسا، الأرجنتيني تاتا مارتينو، الذي تعرف عليه اليوم للمرة الأولى "رغم حديثي القصير معه اليوم إلا أنني أشعر بقربه لنا، سواء هو أو مساعديه. إنه شخص مشتاق لتجربة مشروع ضخم ويسعى لوضع بصمته الشخصية ومحاولة جعلنا لا نكل من الانتصارات".

وعن المدرب السابق تيتو فيلانوفا الذي رحل عن الفريق لمرضه، علق فالديز "هذا خبر لم أرغب أبدا في سماعه، لكني أثق في قدرته على التعافي".

وحول اللاعب البرازيلي نيمار المنضم حديثا لصفوف الفريق، قال "نيمار سيدعم الفريق بشكل كبير، اعتقد انه سيتفاهم بشكل كبير مع ليونيل ميسي لأن هكذا حال اللاعبين الكبار".

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