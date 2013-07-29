الداخلية: تعذيب وقتل 11 في ميداني النهضة ورابعة

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن إجمالي عدد الجثث المنقولة من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبها آثار تعذيب أدت إلى الوفاة بلغ (11جثة) “6 ميدان النهضة، و5 رابعة العدوية”.

كما بلغ عدد المواطنين الذين تقدموا ببلاغات للأجهزة الأمنية بتعرضهم للتعذيب داخل ميداني النهضة ورابعة العدوية إلى 10 مصابين “3 ميدان النهضة، 7 رابعة العدوية اتهموا فيها عناصر الجماعة بالتعدي عليهم”.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية بها آثار تعذيب داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة العمرانية محافظة الجيزة، حيث تم تحديد شخصياتهم وتحديد المتهمين وضبط أحدهم ويدعى أحمد كمال محمود كامل مقيم بمنطقة بولاق الدكرور “من المنتمين لجماعة الإخوان” والذي اعترف بأنه وآخرين من معتصمي ميدان النهضة بالجيزة “جاري ضبطهم” اشتبهوا في المجني عليهم وسط المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب في إحدى الخيام، والتخلص منهم بإلقائهم في مكان العثور على جثثهم، وأنه احتفظ بهاتف أحد المجني عليهم باعتباره حقًا له “غنيمة”.

وناشد وزارة الداخلية المواطنين والذين لديهم أي معلومات بشأن تلك الوقائع أو وقائع مشابهة إبلاغ أقرب موقع شرطي أو على أرقام التليفونات التالية (24884500، 24888888).