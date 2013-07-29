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أنصار المعزول يحاصرون مكتب المتحدث باسم كفاية ويهددون بحرقه

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أنصار المعزول يحاصرون مكتب المتحدث باسم كفاية ويهددون بحرقه أنصار المعزول يحاصرون مكتب المتحدث باسم كفاية ويهددون بحرقه

قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى منذ دقائق بمحاصرة مكتب عبد الرحمن الجوهرى المتحدث العام لحركة كفاية بمنطقة محطة عمارات الشرطة بالاسكندرية – وذلك أثناء تواجد مجموعه من القوى السياسية معه وهم معتز الشناوى المتحدث الاعلامى باسم التيار المدنى وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى و عبد العزيز الشناوى والجوهرى والمهندس محمد عبد المنعم .

وهدد انصار المعزول بحرق المكتب بهم وأشهروا الاسلحة .

وتم إخطار مدير مباحث الاسكندرية لفك الحصار عن المكتب .

يذكر ان القوى السياسية بالإسكندرية تؤيد عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى وترفض ما يتردد بأنه انقلاب .

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