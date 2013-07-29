المصرية لحقوق الإنسان:على الشرطة التفرقة بين الثوار والبلطجية

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إنه يجب التفرقة بشكل كامل بين الثوار والبلطجية أو القائمين بأعمال عنف داخل الدولة لأن هذا الخلط سيؤدي إلى القضاء على مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة والتي خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري، ولهذا يجب عدم الزج بهم إلى براثن الحبس الاحتياطي إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم في حق الدولة.

ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة ” رئيس المنظمة ” أن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية أمر في غاية الخطورة لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام ومطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر.

ويذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة الرابعة بالتجمع الخامس أصدرت حكمها في القضية رقم 49 لسنة 2013 والمتهم فيها حمادة بدوي محمد محمد وشهرته حمادة المصري وأربعة آخرين، إذ قررت المحكمة براءة المتهمين.

وكان من بين هيئة الدفاع عن المتهمين كل من المحامى والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة والدكتور محمود كبيش “عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة “، والمحامى سامح عاشور ” نقيب المحامين “.