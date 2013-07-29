بالأسماء.. القائمة الكاملة لـ«حركة الشرطة» الجديدة

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الإثنين، حركة تنقلات وترقيات الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الحركة وتنفيذها، التي استبعد فيها 570 لواء في أكبر ثالث حركة في تاريخ وزارة الداخلية. كما تضمنت الحركة استبعاد 15 من مساعدي الوزير أبرزهم اللواءات مروان مصطفى، مساعد الوزير للإعلام السابق، وعبد الموجود لطفي، مساعد الوزير لأمن الجيزة السابق، وممدوح زيدان، مساعد الوزير لوسط الصعيد، واللواء طارق نور، مساعد الوزير لقوات الأمن، وممدوح مقلد، مساعد الوزير لوسط الصعيد. وأبقت الحركة على كل من اللواءات أحمد حلمي للأمن العام، وأسامة الصغير لأمن القاهرة، وحسين القاضى لأمن الجيزة، كما شملت الحركة ندب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرًا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبا لمديري الأمن، ووكلاء الإدارات العامة والمصالح، و102 مساعد لمديري الأمن وفرق الشرطة. Binder 2 by AlmasryAlyoumPDFإعلان - Ads إعلان - Ads